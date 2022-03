Corona-Regeln: ÖVP pocht auf „Praxistauglichkeit“

Werden Rufe nach 1G erhört?

Ob diese Maßnahme viel Wirkung erzielen wird, ist wohl nicht unumstritten. Beinahe alle Experten hatten vor allem den Wegfall der Maske für den starken Anstieg der Infektionszahlen in den vergangenen Wochen hauptverantwortlich gemacht. Virologin Dorothee von Laer hatte entsprechende Pläne in der „Krone“ stark in Zweifel gezogen. Für sie ergeben Regeln wie 3G aktuell „keinen Sinn“: Geimpfte würden sich derzeit bei Omikron genauso oft anstecken wie Ungeimpfte. Sinnvoll wäre aus ihrer Sicht neben der Maskenpflicht ein verpflichtender Test - also 1G.