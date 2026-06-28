Müde? Qualitätsmangel? Österreich gibt Rätsel auf

Das ÖFB-Team gibt Fans und Journalisten bei der WM einige Rätsel auf. Vor allem beim 3:3 gegen Algerien wurden die Schwachstellen der Rangnick-Elf offengelegt. Sind die Kicker müde? Fehlt es an Qualität? Warum kommt Österreich nicht mehr so ins Rollen wie noch bei der EM 2024? Stefan Maierhofer, Tom Steiger und Marco Cornelius diskutieren im „sportkrone-Inside“-Podcast über das ÖFB-Team und die kommenden Aufgaben bei der Weltmeisterschaft.