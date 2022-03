In diesen Fällen sagen wir Danke!

Verspätete Sitzgarnitur

Eine neue Sitzgarnitur hatte Erhard R. im Oktober 2021 bei einem Möbelhaus bestellt, einen Liefertermin für Anfang Jänner vereinbart. Als der Leser nichts von der Firma hörte, wandte er sich an den Kundendienst. Dieser versprach eine Zustellung im Februar. „Mittlerweile haben wir März, die Sitzgarnitur habe ich aber bis heute nicht erhalten“, schilderte der Niederösterreicher. Wir haben XXXLutz in diesem Fall um Aufklärung gebeten: Die Lieferung erfolgt in den nächsten Tagen. Als Trostpflaster erhält Herr R. einen Gutschein.