Froschsaison: Kleine Hüpfer brauchen große Hilfe

Wie geholfen wird

Bewährt hat sich etwa die Zaun-Kübel-Methode, bei der an 54 verkehrsreichen Straßen die Tiere an Barrieren hängen bleiben, gesammelt und händisch transportiert werden. Empfohlen werden auch Tunnel-Leitanlagen, doch diese sind aufwändig und teuer. Einfach und effektiv dagegen wären in amphibienreichen Gegenden auch temporäre nächtliche Fahrverbote, aber da gibt es oft Widerstand: „Manche Menschen sind nicht bereit, einen Umweg in Kauf zu nehmen, um das Leben von Fröschen zu retten“, bedauert die Biologin. Prekäre Stellen wären Magersdorf bei St. Andrä oder Enzelsdorf in Gallizien.