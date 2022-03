77-jähriger Wiener beim Snowboarden verunglückt

Ein 77-jähriger Snowboarder aus Wien ist am Dienstagnachmittag im Skigebiet Fageralm, im Gemeindegebiet von Forstau in Salzburg, nach der Kollision mit einer Pistenraupe tödlich verunglückt. Der Mann sei gegen 10.45 Uhr auf der Mitterfager Skipiste talwärts unterwegs gewesen, als ein 65-jähriger Einheimischer mit einer privaten Pistenraupe die Piste über einen Skiweg querte, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.