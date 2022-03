Berger in China: „Härter als die erste Quarantäne“

Keine Flüge nach China: Heimaturlaub länger als gedacht

Der Heimaturlaub in Salzburg zog sich dann länger als geplant. Es war ungewiss, ob der 40-Jährige aufgrund der rigorosen Bestimmungen überhaupt zurückreisen darf. Im Februar gab es keine Flüge. „Am 5. März durfte ich aber fliegen“, erzählte Berger am Freitag nach gut der Hälfte der 21-tägigen Quarantänezeit. Die er wie im September in einem Hotel außerhalb Pekings absitzen muss. „Ich muss zugeben, es ist härter als die erste Quarantäne, die Regeln sind strenger, täglich wird PCR-getestet“, erzählte der Ex-Bundesliga-Goalie.