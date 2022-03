„The Quarry“: Teenie-Horror im Ferienlager

Mit „The Quarry“ haben Publisher 2K und Entwickler Supermassive Games (u.a. „Until Dawn“, „The Dark Pictures Anthology“) ein neues „narratives Teenie-Horror-Spiel“ angekündigt, in dem die großen und kleinen Entscheidungen der Spieler darüber entscheiden sollen, wer am Ende noch am Leben ist, um die Story zu erzählen. Angesiedelt ist diese - ganz klassisch - in einem Ferienlager.