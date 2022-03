„Die Leute sind froh über jede überlebte Nacht“

Sie haben sich in der Vergangenheit vor allem um krebskranke ukrainische Kinder, um Krankenhäuser und um Waisen gekümmert.

Speziell bei den Waisenkindern hat sich gezeigt, dass sie durch unseren Einsatz auch öffentlich mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen haben. Besonders gut angekommen sind die Spenden-Patenschaften, für die wir Menschen in Österreich gewinnen konnten. Dabei erhalten die Kinder mindestens dreimal jährlich – am Geburtstag, zu Weihnachten und am Schulanfang – von Spenden-Paten persönlich zusammengestellte Hilfspakete. Sie sind dann darauf extrem stolz, wenn sie eine Paten-Tante haben, die an sie denkt und etwas schickt.