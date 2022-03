Auch in Vorarlberg erhöhte Waldbrandgefahr

Wer ein Feuer im Freien entfacht, muss dieses ständig beaufsichtigen. In Wäldern oder auch am Waldrand soll darauf aber gänzlich verzichtet werden. Zigarettenstummel sollten auf keinen Fall in der Natur entsorgt werden. Zudem darf keine Grillkohle im Nahbereich von trockenen Hecken entsorgt werden. Auch Müll gilt es tunlichst zu vermeiden.