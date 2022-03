Rennradlerin wurde bei Saag von einem Pkw erfasst

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr lenkte ein 35-jähriger Wolfsberger seinen Pkw auf der B83 Kärntner Straße in Richtung Pörtschach. Dabei streifte er im Zuge eines Überholvorganges im Bereich der Ortschaft Saag bei Techelsberg eine in dieselbe Richtung fahrende Rennradfahrerin (36) aus Klagenfurt.