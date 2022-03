Russland will Instagram-Klon auf den Markt bringen

Nach der Blockade von Instagram in Russland arbeiten Entwickler an einer eigenen Foto- und Videoplattform. Ziel sei es, das „Rossgram“ genannte Angebot am 28. März auf den Markt zu bringen. Es werde zusätzliche Möglichkeiten wie Crowdfunding und Bezahldienste für einige Inhalte bieten. Es gehe um ein „russisches Gegenstück zu einem beliebten sozialen Netzwerk“.