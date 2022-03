Moskau sperrt Websites von mindestens 13 Medien

Warnungen vorm „digitalen Eisernen Vorhang“

Der Schritt war von Kennern der Medienszene erwartet worden, zuvor warnten Journalisten vor einem „digitalen Eisernen Vorhang“. Sollte Moskau keine Sperre über digitale Medien verhängen, würden „immer mehr Russen erfahren, was in der Ukraine passiert“ und das Misstrauen in die staatliche Propaganda steigen. „Das einzige, was sie tun können, ist die Bürger von allen Quellen unabhängiger Information abzuschneiden“, sagte der Politikjournalist Kirill Martynow der Zeitung „Nowaja Gaseta“.