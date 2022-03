Darum verzichtet Russland bisher auf Cyberangriffe

„Die Russen haben in der Vergangenheit eine gewisse Kompetenz bewiesen, dass sie in der Lage sind, komplexe Operationen zu machen“, erklärt Schulze gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und nennt als Beispiel die Schadsoftware NotPetya, die 2017 in ukrainischen Institutionen und Unternehmen zahlreiche Daten löschte.