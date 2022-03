Website erlaubt SMS an zufällig ausgewählte Russen

In den letzten Wochen haben Anonymous-Aktivisten zahlreiche kreative Methoden erdacht, um mit russischen Internetnutzern in Kontakt zu treten. Es wurden Restaurantbewertungen auf Google Maps, Tinder-Profile oder Elektro-Tankstellen zweckentfremdet, um Botschaften gegen den Krieg an der Zensur vorbei zu schleusen und sie in Russland zu verbreiten.