Dieses Denkmal wird flüstern und schreien

Erstmals Publikation

Erinnerungen an Taten und Lebensspuren mutiger Frauen Oberösterreichs füllen im Buch „Widerstand und Zivilcourage. Frauen in Oberösterreich gegen das NS-Regime 1938-1945“ (13,90 €, OÖ Landesarchiv) insgesamt 140 Seiten. Es ist bewusst in leicht verständlicher Sprache geschrieben, im Buchhandel erhältlich, wird aber auch an Schulen ausgegeben.