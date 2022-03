Anonymous informiert Russen auf Tinder über Krieg

Die Berichterstattung über den russischen Überfall auf die Ukraine in russischen Medien wird zensiert, Worte wie „Krieg“ sind tabu, die Zahl der Gefallenen erfährt die Bevölkerung nicht. Im Propaganda-Krieg mit dem Kreml setzt das Hackerkollektiv Anonymous daher auf ungewöhnliche Kanäle, um die russische Bevölkerung an der Zensur vorbei über die Vorgänge in der Ukraine zu informieren. Dating-Apps zum Beispiel.