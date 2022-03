Landesverteidigung: Viele Gründe für ein Umdenken

Kürzlich ging versehentlich eine indische Rakete los und landete in Pakistan. Es ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Kindern soll man kein Atomspielzeug in die Hand geben. Oder: Aus dem russischen Krieg in der Ukraine hatte sich eine Drohne selbstständig gemacht. Sie schlug nach dem Flug über drei Länder in der kroatischen Hauptstadt ein. Es ist noch einmal (relativ) glimpflich ausgegangen.