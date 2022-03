Liste Fritz und SPÖ wollen Strompreis „einfrieren“

„Nicht jeder Mensch in Tirol muss tanken, nicht jeder heizt mit Strom, aber jeder braucht Energie und Lebensmittel“, stellt die Liste Fritz fest und betont, dass die Teuerung in Tirol alle betrifft. „Das teuerste Leben und teuerste Wohnen bei gleichzeitig niedrigsten Einkommen beschäftigten uns in Tirol schon seit Jahren“, sagt LA Andrea Haselwanter-Schneider. Die Liste Fritz bringt deshalb im kommenden Landtag (16./17. März) drei Dringlichkeitsanträge ein.