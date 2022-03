So verhindern Sie Putzunfälle

Jährlich verletzen sich mehr als 23.200 Personen bei Reinigungsarbeiten im Haushalt so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen - etwa 3.700 davon beim Frühjahrsputz in den Monaten März und April. Durch Homeoffice und die vermehrte Zeit zuhause stiegen diese Zahlen sogar auf 24.500 Verletzte im Jahr 2021 an.