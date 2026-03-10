Vorteilswelt
Kontroverse WM droht

Trumps WM: Doppelpass zwischen Fußball und Politik

Fußball International
10.03.2026 18:35
Ziemlich beste Freunde: Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino
Ziemlich beste Freunde: Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: EPA)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Ein autoritärer US-Präsident, ein unterwürfiger FIFA-Chef und Fans, die ein unwürdiges Polit-Spektakel fürchten: Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko droht zur Propaganda-Show zu verkommen, die sich ins Abseits stellt. Warum die FIFA eine Lüge lebt und der ÖFB schweigt, erklärt Krone+ im Zusammenspiel mit Politik-Experte Peter Filzmaier. 

0 Kommentare

Gerne wird der Fußball zur völkerverbindenden Sprache hochstilisiert, die Menschen mit den unterschiedlichsten Reisepässen, Religionen und kulturellen Hintergründen zusammenbringt. Die geteilte Leidenschaft für das runde Leder überwinde sämtliche nationalistischen und politischen Gräben, so der Glaube. Bei der am 11. Juni beginnenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wird diese schöne Vorstellung einem Realitätstest unterzogen. Der Krieg gegen den Iran, Einreiseverbote für Menschen aus „unliebsamen“ Länder, die Verhaftung und Ermordung von Migranten durch paramilitärische Einheiten, imperiale Bestrebungen samt Androhung von Gewalt, die Aushöhlung der Demokratie – US-Präsident Donald Trump stellt seit Monaten die internationale Gemeinschaft auf eine harte Probe.

Fußball International
10.03.2026 18:35
