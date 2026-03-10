Vorteilswelt
Bye, bye, Three Lions

Kyle Walker erklärt Rücktritt aus dem Nationalteam

Premier League
10.03.2026 17:28
Kyle Walker (r.)
Kyle Walker (r.)(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach 14 Jahren und 96 Spielen hat Kyle Walker am Dienstag seinen Rücktritt aus der englischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.

0 Kommentare

Der 35-jährige Verteidiger ist aktuell bei Burnley in der Premier League engagiert, davor kickte er jahrelang für Manchester City und holte mit den Sky Blues sechs Meistertitel sowie 2023 die Champions League.

Mit England erreichte er zweimal das EM-Finale, sein letztes Auswahlspiel datiert vom Juni 2025.

Premier League
10.03.2026 17:28
