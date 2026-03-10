Nach Entführung: Maskottchen Bruce ist wieder da

Auch Bruce, seit 2016 das Maskottchen des australischen Teams, wurde nicht zum ersten Mal entführt. Bei den Paralympics 2024 in Paris verschwand der Emu und tauchte später unversehrt wieder auf. So lief es auch dieses Mal. Zuvor hatten die Australier sogar Flugblätter mit der Beschreibung von Bruce, der vor seinem Verschwinden ein graues Halstuch und eine blaue Mütze getragen hatte, herausgegeben. Eine Belohnung wurde ausgesetzt: einen begehrten goldenen Känguru-Pin.