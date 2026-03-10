Flugpreis-Achterbahn: Was Urlauber wissen müssen

Die dynamische Preisgestaltung der Airlines, der plötzliche Anstieg (und Abstieg) der Ölpreise, der Ausfall der Flug-Drehkreuze in Nahost – all das verursacht gerade Unsicherheiten bei Reisenden. Ob Flüge tatsächlich teurer werden, ist von Airline zu Airline verschieden, sagt Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber Reisen. „Die Fluglinien kaufen das Kerosin weit im Voraus, um in der Saison starke Preisschwankungen zu verhindern“ – sogenanntes „Fuel Hedging“.