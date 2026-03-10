„Spital hat sich für Verwechslung entschuldigt“

Der Fall der Mühlviertlerin A. (54), deren Patientenakte von einem Oberarzt des Kepler Uniklinikums Linz mit der einer anderen Frau verwechselt wurde, hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, war die Patientin am 4. Februar ins Brustkompetenzzentrum gekommen, weil sie eine Verhärtung in der linken Brust abklären lassen wollte. Ihre Gynäkologin hatte sie überwiesen und ein externes Radiologieinstitut Röntgenaufnahmen gemacht.