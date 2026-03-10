Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So lief die Verlobung

Sabalenka: „Geweint, weil ich mich hässlich fand“

Tennis
10.03.2026 18:24
Aryna Sabalenka hat sich mit ihrem Freund Georgios Frangulis verlobt.
Aryna Sabalenka hat sich mit ihrem Freund Georgios Frangulis verlobt.(Bild: Krone KREATIV/AFP/HARRY HOW, Krone KREATIV/instagram (arynasabalenka))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor Indian Wells hat sich Aryna Sabalenka mit ihrem Freund Georgios Frangulis verlobt. Nun verriet die Tennis-Nummer-Eins, dass sie beim Antrag weinen musste. Aber nicht vor Glück – sondern, weil sie sich hässlich fühlte.

0 Kommentare

„Es war ein schöner Moment. Ich war überrascht, obwohl ich es irgendwie wusste, das Gefühl hatte, dass es hier passieren wird. Aber er hat es trotzdem geschafft, mich zu überraschen“, so die 27-jährige Weißrussin.

Denn Georgios hatte den Antrag ganz genau geplant. „Das ganze Team wusste Bescheid. Meine Agentin sagte mir, ich hätte ein sehr wichtiges Meeting für 15 Minuten. Zieh einfach etwas Schönes an.“ Doch, weil Sabalenka vom Training müde war, verzichtete sie darauf. In Jeans, Flip-Flops, T-Shirt und ohne Make-up ging es in ein gemietetes Haus. Dort bemerkte sie dann, was wirklich los war.

Lesen Sie auch:
Aryna Sabalenka hat sich verletzt.
„Du und ich für immer“
Bei Tennis-Star läuten bald die Hochzeitsglocken
04.03.2026

„Habe die Hälfte der Zeit geweint“
„Ich sah Georgios, und ich habe die Hälfte der Zeit geweint, weil ich dachte, dass ich hässlich aussehe, unvorbereitet bin, und das ist so ein schöner Moment.“ Sabalenka bat den Fotografen und den Kameramann sogar, möglichst nur den Ring und nicht ihr Gesicht zu zeigen. Und sogar ihre Mutter fragte, was denn mit ihren Haaren passiert sei.

Immerhin: Sabalenka hat „Ja“ gesagt ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
10.03.2026 18:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Indian Wells
Tennis
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.156 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.318 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.596 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2979 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1508 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1359 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf