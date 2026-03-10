Sabalenka: „Geweint, weil ich mich hässlich fand“

Kurz vor Indian Wells hat sich Aryna Sabalenka mit ihrem Freund Georgios Frangulis verlobt. Nun verriet die Tennis-Nummer-Eins, dass sie beim Antrag weinen musste. Aber nicht vor Glück – sondern, weil sie sich hässlich fühlte.
„Es war ein schöner Moment. Ich war überrascht, obwohl ich es irgendwie wusste, das Gefühl hatte, dass es hier passieren wird. Aber er hat es trotzdem geschafft, mich zu überraschen“, so die 27-jährige Weißrussin.
Denn Georgios hatte den Antrag ganz genau geplant. „Das ganze Team wusste Bescheid. Meine Agentin sagte mir, ich hätte ein sehr wichtiges Meeting für 15 Minuten. Zieh einfach etwas Schönes an.“ Doch, weil Sabalenka vom Training müde war, verzichtete sie darauf. In Jeans, Flip-Flops, T-Shirt und ohne Make-up ging es in ein gemietetes Haus. Dort bemerkte sie dann, was wirklich los war.
„Habe die Hälfte der Zeit geweint“
„Ich sah Georgios, und ich habe die Hälfte der Zeit geweint, weil ich dachte, dass ich hässlich aussehe, unvorbereitet bin, und das ist so ein schöner Moment.“ Sabalenka bat den Fotografen und den Kameramann sogar, möglichst nur den Ring und nicht ihr Gesicht zu zeigen. Und sogar ihre Mutter fragte, was denn mit ihren Haaren passiert sei.
Immerhin: Sabalenka hat „Ja“ gesagt ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.