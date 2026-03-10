Falsche Polizisten „befreiten“ Mann aus Gefängnis

Wegen Überfall auf Spitzenkoch verurteilt

Der 20 Jahre alte Häftling war 2024 wegen seiner Beteiligung an einem Überfall auf einen Spitzenkoch zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er war der Polizei bereits seit Jahren bekannt, unter anderem wegen zahlreicher Einbrüche. Die Justiz ermittelt außerdem gegen ihn wegen eines Überfalls auf den ehemaligen PSG-Towart Gianluigi Donnarumma.