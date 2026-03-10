Wie lange scheint für den neuen Boss die Sonne?
Wechsel nach 18 Jahren
Radsport und Paul Resch! Eine eigentlich unzertrennliche Symbiose, die am Mittwoch in Bad Schallerbach aber nach 18 Jahren zumindest in offizieller Funktion ein Ende findet. Sein Nachfolger wird es nicht leicht haben, auch wenn AUA-Pilot Mario Rossmann mit reichlich Ehrgeiz loslegt – eine Rad-Kolumne:
Unfassbare 59 Jahre ist Hassanal Bolkiah, der Sultan von Brunei, im Amt. Womit der 79-Jährige das derzeit dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt ist. Aber auch im Sport kommen solche langen „Regentschaften“ trotz der immer rasanter fortschreitenden Schnelllebigkeit vor. Siehe Peter Schröcksnadel, der 31 Jahre an der Spitze des ÖSV stand. Oder Franz Haugeneder, der 2024 nach 46 Jahren als Präsident des UJZ Mühlviertel zurücktrat.
