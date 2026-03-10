Wie lange scheint für den neuen Boss die Sonne?

Unfassbare 59 Jahre ist Hassanal Bolkiah, der Sultan von Brunei, im Amt. Womit der 79-Jährige das derzeit dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt ist. Aber auch im Sport kommen solche langen „Regentschaften“ trotz der immer rasanter fortschreitenden Schnelllebigkeit vor. Siehe Peter Schröcksnadel, der 31 Jahre an der Spitze des ÖSV stand. Oder Franz Haugeneder, der 2024 nach 46 Jahren als Präsident des UJZ Mühlviertel zurücktrat.