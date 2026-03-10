„Da blendest du jeden Schmerz komplett aus“

„Sie ist wie eine kleine Schwester“

Nachsatz von „Vroni“: „Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir uns so gut verstehen. Sie ist schon jetzt wie eine kleine Schwester für mich.Vronis großer Dank gilt Michael Scharnagl, der Lilly sofort für die Abfahrt, Super-G und Super-Kombi zur Verfügung gestellt hat. Das zahlte sich mit 2x Gold und 1 x Silber voll aus.

Im Riesentorlauf am Donnerstag und im Slalom am Samstag fährt Veronika Aigner dann mit Guide Eric Digruber, da Lilly für die technischen Disziplinen zu Michael Scharnagl zurückkehrt. Aigner sagt über den Bruder des früheren Weltcupfahrers Marc: „Er ist ein heißes Eisen, glüht schon jetzt. Er wird mich da richtig runterjagen.“