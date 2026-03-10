Vorteilswelt
Phänomen Hartberg

Drei Mitarbeiter und Training mit 3000 Schülern!

Bundesliga
10.03.2026 18:35
Hartberg – ein Verein, wie es ihn kein zweites Mal gibt.
Hartberg – ein Verein, wie es ihn kein zweites Mal gibt.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Österreichs Bundesliga zeichnet sich nicht nur durch einen spannenden Kampf um den Titel aus. Nein, es gibt in Österreich auch Klubs auf oberster Ebene, die auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar sind. Hartberg ist heuer das „gallische Dorf“ in der Meistergruppe.

0 Kommentare

Salzburgs Maurits Kjaergaard hat einen Marktwert von acht Millionen Euro. Das ist die Summe, die man in Hartberg ungefähr pro Jahr im Budget für den gesamten Verein zur Verfügung hat. Und dennoch liegen die Oststeirer nur zwei Zähler hinter Red Bull, haben zudem die wenigsten Niederlagen aller Bundesligisten kassiert. Entscheidend zusammengestellt hat den erfolgreichen Kader übrigens unter anderen ein gelernter Malermeister.

Mehr Krone+ Artikel

Bundesliga
10.03.2026 18:35
