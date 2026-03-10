Drei Mitarbeiter und Training mit 3000 Schülern!

Salzburgs Maurits Kjaergaard hat einen Marktwert von acht Millionen Euro. Das ist die Summe, die man in Hartberg ungefähr pro Jahr im Budget für den gesamten Verein zur Verfügung hat. Und dennoch liegen die Oststeirer nur zwei Zähler hinter Red Bull, haben zudem die wenigsten Niederlagen aller Bundesligisten kassiert. Entscheidend zusammengestellt hat den erfolgreichen Kader übrigens unter anderen ein gelernter Malermeister.