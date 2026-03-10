Drei Mitarbeiter und Training mit 3000 Schülern!

Rangnick-Co übernimmt deutschen Krisenklub
Bleibt er beim ÖFB?
Österreichs Bundesliga zeichnet sich nicht nur durch einen spannenden Kampf um den Titel aus. Nein, es gibt in Österreich auch Klubs auf oberster Ebene, die auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar sind. Hartberg ist heuer das „gallische Dorf“ in der Meistergruppe.
Salzburgs Maurits Kjaergaard hat einen Marktwert von acht Millionen Euro. Das ist die Summe, die man in Hartberg ungefähr pro Jahr im Budget für den gesamten Verein zur Verfügung hat. Und dennoch liegen die Oststeirer nur zwei Zähler hinter Red Bull, haben zudem die wenigsten Niederlagen aller Bundesligisten kassiert. Entscheidend zusammengestellt hat den erfolgreichen Kader übrigens unter anderen ein gelernter Malermeister.
