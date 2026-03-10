19-Jähriger forderte Pornovideos von Mädchen (10)

Auf Snapchat hatte der junge Mann das kleine Mädchen aufgefordert, zwei sexuelle Videos von sich aufzunehmen und ihm zu schicken, was sie auch tat. Weil der 19-Jährige die Dateien speicherte, musste er sich wegen Kinderpornografie verantworten. Allerdings bekam er keine Strafe, sondern nur eine Diversion.