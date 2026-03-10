19-Jähriger forderte Pornovideos von Mädchen (10)

Auf Snapchat hatte der junge Mann das kleine Mädchen aufgefordert, zwei sexuelle Videos von sich aufzunehmen und ihm zu schicken, was sie auch tat. Weil der 19-Jährige die Dateien speicherte, musste er sich wegen Kinderpornografie verantworten. Allerdings bekam er keine Strafe, sondern nur eine Diversion.
Abstoßend und abscheulich ist das, was einem 19-Jährigen am Landesgericht Wels vorgeworfen wurde. Ihm wurde am Dienstag der Prozess gemacht, weil er eine damals Zehnjährige am 17. Juni 2024 aufgefordert hatte, zwei Videos von sich selbst aufzunehmen und ihm auf Snapchat zu schicken.
Diversion statt Strafe
Diese Videos mit kinderpornografischem Inhalt hatte der 19-Jährige auf einem Datenträger gespeichert. Der geständige und bis dato unbescholtene 19-Jährige bekam statt einer Strafe von bis zu drei Jahren nur eine Diversion mit der Weisung, ein Programm zu Gefahren im Internet für Minderjährige zu absolvieren.
