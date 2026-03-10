Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Evakuierung droht

Riesiger Erdspalt wächst: Schweizer Dorf in Gefahr

Ausland
10.03.2026 18:23
Der Erdriss im Val d‘Anniviers ist fast 250 Meter lang.
Der Erdriss im Val d‘Anniviers ist fast 250 Meter lang.(Bild: APA-Images / Keystone / LAURA JULIANO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Schweizer Kanton Wallis hat sich an einem Hang ein Riss im Erdreich aufgetan. Sollte der Hang abrutschen, droht Gefahr für ein ganzes Dorf.

0 Kommentare

In der Ferienregion Val d‘Anniviers unweit von Sierre/Siders oberhalb des Dorfes Chippis wurde im Herbst eine Bruchlinie im Erdreich entdeckt, die inzwischen 250 Meter lang und zwischen 80 Zentimetern und einem Meter breit ist. Der Spalt wächst jeden Tag um etwa zwei bis vier Millimeter. Geologen schätzen, dass bis zu 500.000 Kubikmeter Erdmasse abrutschen könnten.

Das wiederum könnte ein Flussbett der Navizence zuschütten, für einen Stau und Überschwemmungen sorgen. Der Fluss fließt durch Chippis mit rund 1500 Einwohnern. Die Behörden bereiten vorsichtshalber eine Evakuierung vor. Der Riss wird täglich überwacht.

Lesen Sie auch:
Ab Samstag können die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner der Schweizer Gemeinde Blatten ...
Felssturz von Blatten
Bewohner können vorläufig in ihr Bergdorf zurück
09.10.2025
Gletschersturz Blatten
„Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz“
28.05.2025

Blatten wurde im Mai 2025 verschüttet
Im Mai 2025 waren im Lötschental im Kanton Wallis Gestein und ein Gletscher abgebrochen und ins Tal gedonnert. Das Dorf Blatten wurde großenteils verschüttet, die restlichen Häuser gingen in dem See, der sich wegen eines gestauten Flussbettes bildete, unter. Die Einwohner waren vorher alle in Sicherheit gebracht worden. In Blatten waren nach Schätzungen rund neun Millionen Kubikmeter Fels, Geröll und Eis abgestürzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.03.2026 18:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf