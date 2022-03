Heißer Kultursommer im Linzer Rosengarten

„Nach zweijähriger Durststrecke kann ich es kaum erwarten, wieder zu arbeiten und im Rosengarten herrliche Abende zu verbringen“, ist Sabine Weiler, Geschäftsführerin von „Weiler Shows“, glücklich. Sie hat dafür gesorgt, dass sich im Kultursommer 2022 am Linzer Pöstlingberg wieder der Vorhang hebt – und zwar mit Top-Kabarettisten, die unbeschwerte Abende garantieren. Den Start macht Martin Frank mit seinem Soloprogramm „Einer für alle – Alle für keinen“, in dem er gewohnt frech, hintersinnig und bitterböse über unser teils absurdes Leben auf dieser Erde sinniert. Roland Düringer (21. 6.) bleibt scharfsinnig und scharfzüngig in seinem unberechenbaren Solo „Freier Lauf“.