Darum bleiben Paare in schwierigen Zeiten zusammen

Nur 27 Prozent ziehen Schlussschtrich

Von 2000 Befragten wollen demnach nur 27 Prozent, wenn es nicht gut läuft, die Beziehung aufgeben. Immerhin 73 Prozent gaben an, auch in schwierigen Zeiten zusammenbleiben zu wollen. „Gerade in so unsicheren Zeiten bietet eine glückliche Partnerschaft Halt, das wissen die meisten Paare mehr denn je zu schätzen, eine leichtfertige Trennung scheint für die allermeisten keine Option mehr zu sein“, erklärt Psychologin Caroline Erb.