Zwei Klagenfurter Arztpraxen wurden geplündert

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in einem Mehrparteienkomplex in Klagenfurt in zwei Arztpraxen ein und stahlen daraus insgesamt einige 100 Euro, die dort in Handkassen verwahrt waren. Des Weiteren versuchten die Täter im gleichen Gebäude mehrere Türen zu Büros aufzubrechen und verursachten dabei erheblichen Sachschaden.