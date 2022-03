Kind (10) läuft hinter Straßenbahn auf Fahrbahn

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem zehnjährigen Mädchen und einem 52-jährigen Pkw-Lenker gekommen. Das Kind versuchte hinter einer Straßenbahn, die gerade in der Haltestelle stand, die Straße zu überqueren. Gleichzeitig fuhr der Autolenker auf der entgegengesetzten Fahrbahn an der Straßenbahn vorbei.