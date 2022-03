Die Social-Media-Favoriten der heimischen Jugend

An der Spitze behaupten sich WhatsApp (96 Prozent), YouTube (95 Prozent) und Instagram (81 Prozent). An Popularität zugelegt hat die Video-App TikTok, die mit einem Zuwachs von 13 Prozentpunkten Snapchat einholen konnte und nun gemeinsam mit der Foto-Sharing-App den vierten Platz belegt (beide 70 Prozent). Bei der regelmäßigen Verwendung hat sie unter den Videoportalen sogar die Nase vorn: 77 Prozent der Jugendlichen, die TikTok nutzen, geben an, dies täglich zu tun - das sind mehr als bei YouTube (64 Prozent tägliche Nutzung).