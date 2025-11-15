Lemo: „Vaterrolle hat mein Musikleben verändert“

Neue Songs, neue Inszenierung: Gib uns drei Stichworte über das Neue auf deiner Tour, das ich auch im Posthof erleben kann?

Ich habe auf jeden Fall einige Songs dabei, die noch unveröffentlicht sind und vermutlich auf dem nächsten Album erscheinen. Aber man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu viel Neues auf einmal bringen – die Leute wollen ja vor allem die Songs hören, die sie kennen. Abgesehen davon habe ich in neues Licht und Bühnendesign investiert, das macht also auch fürs Auge einiges her. Alles in allem kann ich sagen: Es ist auf jeden Fall genug Neues dabei für jemanden, der schon mal bei meiner Show war, und gleichzeitig genug Bekanntes, dass jeder und jede auf seine oder ihre Rechnung kommt.