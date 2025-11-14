Tinder-Schwindler (35) ist wieder auf freiem Fuß

Der Betrüger, der eigentlich Shimon Yehuda Hayut heißt, war Mitte September am Flughafen von Batumi festgenommen worden. Er soll sich zwischen 2017 und 2019 auf der Dating-App Tinder als reicher Erbe ausgegeben haben. Frauen, die er über die App kennenlernte, täuschte er dann angebliche Notlagen vor und bat sie um größere Geldsummen. Das Geld zahlte er nie zurück.