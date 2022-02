Wirbel um bloggende „Sophie Scholl“ auf Instagram

Weiße-Rose-Vorsitzende ortet Handlungsbedarf

Das sieht Böhmermann nicht überall erfüllt, etwa wenn Sophie unter einem Video schreibt: „Alex hat uns die ersten Aufnahmen von Ostfront gezeigt“. Erst weiter unten in den Kommentaren wird klargestellt: „Die gezeigten Bilder stammen von keinem Mitglied der Weißen Rose.“ Andere teilen unter dem Film Erinnerungen von Angehörigen, die als Soldaten an der Ostfront waren. Eine historische Einordnung des Russlandfeldzuges oder ein Verweis auf die Verbrechen der Wehrmacht an der Bevölkerung findet sich an der Stelle nicht, nur mitfühlende Worte: „Das tut uns sehr leid. Danke, dass du dieses sehr persönliche Schicksal mit uns teilst“. In den Kommentaren Empörung: „Hier werden die Täter der NS-Zeit fast schon zu Opfern erklärt“.