Betrunkener stürzt in Wiener City in Ausgrabung

Der 37-Jährige, der in Wien offenbar keinen festen Schlafplatz hat, erlitt mittelgradige Verletzungen – besonders seine Schulter wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist noch unklar. Fest steht laut Polizei jedoch eines: „Er war sichtlich alkoholisiert.“ Der Mann befand sich am Samstagmittag weiterhin im Krankenhaus.