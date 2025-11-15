Abenteuer Taiwan: Für jeden Gegner einen Trainer!

China, Puerto Rico, Russland, USA, Mexiko, Italien, Taiwan. Die Karriere von Kenneth Faried, zuvor acht Jahre in der NBA, verlief seit 2019 ohne Langzeit-Station. Als der US-Weltmeister von 2014 zuletzt bei Raoul Korner in Taiwan andockte, war die Aufregung auch international groß. Nach nur einem Einsatz für die Tainan GhostHawks saß der 2,03-m-Center aber schon wieder im Flieger nach Europa. „Weil Panathinaikos Athen ihn unbedingt für die EuroLeague wollte, die Ablöse richtig hoch war“, zeigt Korner Verständnis.