Abenteuer Taiwan: Für jeden Gegner einen Trainer!

Erst war‘s ein nur packender Trip für ein paar Monate – aus dem mittlerweile mehr als eineinhalb Jahre wurden, dazu verlängerte Ex-Basketball-Teamchef Raoul Korner in Taiwan zuletzt gar bis 2028! Warum ein NBA-Star nur eine Partie bei seinem Klub blieb und er gleich viele Co-Trainer wie Liga-Konkurrenten hat.
China, Puerto Rico, Russland, USA, Mexiko, Italien, Taiwan. Die Karriere von Kenneth Faried, zuvor acht Jahre in der NBA, verlief seit 2019 ohne Langzeit-Station. Als der US-Weltmeister von 2014 zuletzt bei Raoul Korner in Taiwan andockte, war die Aufregung auch international groß. Nach nur einem Einsatz für die Tainan GhostHawks saß der 2,03-m-Center aber schon wieder im Flieger nach Europa. „Weil Panathinaikos Athen ihn unbedingt für die EuroLeague wollte, die Ablöse richtig hoch war“, zeigt Korner Verständnis.
