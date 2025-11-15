Vorteilswelt
Ex-Teamchef Korner

Abenteuer Taiwan: Für jeden Gegner einen Trainer!

Sport-Mix
15.11.2025 12:30
Der Wiener bleibt bis 2028 in Asien – der Dolmetscher ist stets an seiner Seite.
Der Wiener bleibt bis 2028 in Asien – der Dolmetscher ist stets an seiner Seite.(Bild: Raoul Korner)

Erst war‘s ein nur packender Trip für ein paar Monate – aus dem mittlerweile mehr als eineinhalb Jahre wurden, dazu verlängerte Ex-Basketball-Teamchef Raoul Korner in Taiwan zuletzt gar bis 2028! Warum ein NBA-Star nur eine Partie bei seinem Klub blieb und er gleich viele Co-Trainer wie Liga-Konkurrenten hat.  

0 Kommentare

China, Puerto Rico, Russland, USA, Mexiko, Italien, Taiwan. Die Karriere von Kenneth Faried, zuvor acht Jahre in der NBA, verlief seit 2019 ohne Langzeit-Station. Als der US-Weltmeister von 2014 zuletzt bei Raoul Korner in Taiwan andockte, war die Aufregung auch international groß. Nach nur einem Einsatz für die Tainan GhostHawks saß der 2,03-m-Center aber schon wieder im Flieger nach Europa. „Weil Panathinaikos Athen ihn unbedingt für die EuroLeague wollte, die Ablöse richtig hoch war“, zeigt Korner Verständnis.

Porträt von Florian Gröger
Florian Gröger
