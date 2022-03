„Tiny Tina‘s Wonderland“ lädt in die „Chaoskammer“

Denn in besagter Kammer befindet sich ein Portal, über das Spieler in zufällig generierte Verliese „voller einzigartiger Variablen, mörderischer Gegner und Methoden, um den Lauf für die Spieler*innen mehr oder weniger herausfordernd zu machen“, gelangen, wie Publisher 2K und Entwickler Gearbox am Mittwoch mitteilen.