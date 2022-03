Die Schweiz schickt Marius Bear zum Song Contest

„Boys Do Cry“ heißt der Titel, mit dem der Schweizer Marius Bear für sein Heimatland im Mai in Turin den Eurovision Song Contest gewinnen will. Das gab das SRF am Dienstag bekannt. Seinen Song hat der 28-Jährige zusammen mit dem Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. „Ich habe so Bock drauf! Es ehrt mich, die Schweiz in Turin zu repräsentieren und in die Fußstapfen von Luca Hänni und Gjon‘s Tears zu treten", zeigte sich Bear enthusiasmiert.