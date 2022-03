Türe aufgebrochen: Mann bewusstlos im Wohnzimmer

Kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Dienstag ging ein Notruf aus einer angeblich brennenden Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Spittal an der Drau aus. Als die Einsatzkräfte aber ankamen, konnte vorerst kein Brand festgestellt werden. Weil der Wohnungsbesitzer, der die Einsatzkräfte zu seiner Wohnung gerufen hatte, die Tür nicht öffnete, wurde diese von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet. „Es musste eine akute Gefahr für Leib und Leben des 38-Jährigen angenommen werden!“, erklärt die Polizei.