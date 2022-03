Traurige Kinderaugen | Putin-U-Ausschuss

Traurige Kinderaugen. Er habe die „traurigsten Kinderaugen der Welt“ gesehen, berichtet „Krone“-Reporter Burghard Enzinger heute in seiner Reportage aus dem ukrainischen Lwiw, dem altösterreichischen Lemberg. Enzinger erzählt, dass diese Reise anfangs für ihn „ein Abenteuer“ gewesen sei, aber nun sei ihm bewusst geworden: „Es ist kein Abenteuer, es ist Krieg.“ Was ihn so erschüttert? „Das ganze Elend! Diese Menschen haben doch niemandem etwas getan.“ Fotograf Sepp Pail, der Enzinger begleitet, haut nicht leicht etwas um. In Jahrzehnten habe ich ihn nicht so emotional erlebt wie jetzt, als er sagt: „Es ist sehr traurig das hier mitzuerleben, aber eine Erfahrung, die man nicht vergisst. Schau dir meine Fotos an, dann verstehst du mich.“ Ja, man versteht. Schauen Sie sich sein Foto auf der Titelseite der Sonntags-„Krone“ an! Tief beeindruckt von seinen Erlebnissen in der Ukraine zeigt sich auch „Krone“-Reporter Christoph Engelmaier. Ihm hätten beim Anblick der vielen Kinder und Frauen an der rumänisch-ukrainischen Grenze „die Worte gefehlt“. Heute beschreibt er die Ankunft eines Hilfstransportes in Czernowitz. Und er ist auch besonders beeindruckt vom solidarischen Zusammenrücken der Bevölkerung. Ja, die Situation - sie macht uns sprachlos, erschüttert. Wie kann man damit umgehen? Unter anderem, indem man so wie viele unserer Leser spendet. Helfen wir, dass auch die traurigsten Kinderaugen wieder ein wenig leuchten können!