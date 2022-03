Ganz Salzburg hilft der ukrainischen Gemeinde

Vitaliy Mykytyn ist seit einer Woche im Dauereinsatz. Der ukrainische Pfarrer der griechisch-katholischen Kirche in Salzburg ist zur Anlaufstelle für viele geworden. Alle paar Minuten läutet sein Telefon. „Ich komme erst spätabends dazu mich zu informieren, was in der Ukraine tagsüber Tragisches passiert ist“, sagt Mykytyn. Seine Angehörigen in der Ukraine sind noch in Sicherheit.