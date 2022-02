Lippen zusammengeklebt: Verletzte wieder zu Hause

Am Montag gab es noch keine Hinweise zu dem Unbekannten, der in der Nacht auf Sonntag auf einer Hausparty in Taiskirchen (Bezirk Ried im Innkreis) mit Superkleber den Arm einer 17-Jährigen an den Mund einer 19-Jährigen geklebt hat. Die Ältere konnte sich zwar vom Arm lösen, doch ihre Lippen klebten so fest aneinander, dass sie im Spital aufgenommen werden musste. Am Montag wurde sie von der HNO-Abteilung entlassen, so das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried.