Superkleber-„Scherz“ endet für Mädchen im Spital

Bei einer Party in einem Haus in Taiskirchen (Oberösterreich) hat ein Unbekannter die Lippen einer 19-Jährigen auf den Arm einer 17-Jährigen gepresst, auf den er zuvor Superkleber getropft hatte. Die Ältere konnte sich zwar vom Arm lösen, doch ihr Lippen klebten so fest aneinander, dass sie ihren Mund nicht mehr öffnen konnte. Sie liegt im Spital, informierte die Polizei.