Die Lkw-Lawine wächst weiter in Kärnten an!

„Fast 1,9 Millionen Lkw fuhren im Vorjahr auf der A2 bei Villach“, teilte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit, der die Daten der Asfinag analysierte. Aber auch auf den anderen Autobahnabschnitten Kärntens nahm der Schwerverkehr stark zu. Der Karawankentunnel verzeichnete im Vergleich zu 2020 ein Plus von 11,6 Prozent. Hier waren 622.000 Laster unterwegs. Am meisten nahm der Lkw-Verkehr auf der Südautobahn im Bereich Maglern zu. Hier rollten 2021 unglaubliche 1,5 Millionen Laster. Ein Plus von 15,6 Prozent!