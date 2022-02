„Wollte nur mit meiner Tochter reden“

Die Richterin fragt dazu: „Was hätten Sie gemacht, wenn die Mutter an jenem Morgen nicht dabei gewesen wäre?“ Die Antwort des Angeklagten: „Ich hätte die Kleine in den Arm genommen, mit ihr geredet und sie in die Schule gebracht.“ Am Ende der Verhandlung sieht das Gericht von einer Verurteilung wegen Kindesentziehung ab, verdonnert den Unbescholtenen jedoch wegen Nötigung zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 720 Euro. Der Verurteilte will das Urteil bekämpfen. „Ich bin unschuldig. Ich habe meiner Tochter keine Gewalt angetan“, sieht er sich im Recht.